Президент "Оренбурга" Кияев отправлен в отставку

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Президент "Оренбурга" Кияев отправлен в отставку

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев покидает занимаемый пост.

"Принципиально решение (об отставке) принято, это вопрос времени", - цитирует "Р-Спорт" источника, знакомого с ситуацией.

61-летний Кияев руководил клубом с 13 декабря 2018 года.

После 20 сыгранных матчей "Оренбург" занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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