Президент "Оренбурга": "Никакой паники из-за ухода Федотова в клубе нет"

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев высказался по поводу ухода главного тренера команды Владимира Федотова.

Напомним, специалист покинул оренбургский клуб и на следующий день возглавил "Сочи"

"Владимир Валентинович сильный специалист, и нужно сказать, что он очень много сделал для "Оренбурга". Неудивительно, что после успешной работы в нашем клубе у него появилось такое предложение. Уверяю вас, что никакой паники в "Оренбурге" нет. Мы умышленно сохранили определенную преемственность. С командой будут работать единомышленники Владимира Федотова, люди, которые были у него в штабе", - передает слова Кияева Sport24.

После 19 туров чемпионата России "Оренбург" занял 14 место в турнирной таблице.

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