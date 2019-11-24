Президент "Оренбурга" - о матче с "Ахматом": "Это заговор по отношению к нашей команде"

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Президент "Оренбурга" - о матче с "Ахматом": "Это заговор по отношению к нашей команде"

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев заявил, что судьи были необъективны в матче 17-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:2). Об этом пишет "Р-Спорт".

Напомним, что игру обслуживала бригада Алексея Еськова.

"В очередной раз судьи отличились не в пользу "Оренбурга". Это какой-то заговор по отношению к нашей команде. Матчи судят арбитры разной квалификации, а результат тот же. Даже не знаю, как еще это прокомментировать. Конечно же, футболистов выбивает из колеи такое необъективное судейство, они обращают на это внимание", - сказал Кияев.

Ранее главный тренер команды также был недоволен судейством в матче.

А еще: Шалимов прокомментировал победу над "Оренбургом"| http://soccernews.ru
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