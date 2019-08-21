Президент "Оренбурга" - о трансфере Сутормина за 50 тысяч рублей: "Ничего особенного здесь нет"

Теги оренбургрубинзенит санкт-петербургалексей суторминтрансферы

Президент "Оренбурга" - о трансфере Сутормина за 50 тысяч рублей: "Ничего особенного здесь нет"

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев не считает резонансной информацию о сумме трансфера полузащитника Алексея Сутормина в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что сначала по такой цене "Рубин" купил игрока у "Оренбурга", а затем "Зенит" - у казанского клуба.

"Для нас хорошо, что в итоге он перешёл не в какую-то рядовую команду, а в клуб, который является чемпионом России. Для нас уже это является определённым имиджевым приобретением. Я думаю, что мы выровняем эту ситуацию за счёт будущего сотрудничества наших команд. Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Ничего особенного здесь нет. Так уж договорились, чего теперь делать", - сказал Кияев.

Стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Сутормина в 3,5 миллиона евро.

Не пропустите: Уткин - "Зениту": "Вы просто убиваете футбол на корню". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" сделала ПСЖ новое предложение по Неймару

"Барселона" сделала ПСЖ новое предложение по Неймару

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 14
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 13
3 Краснодар Краснодар 6 13
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 11
5 Ростов Ростов 6 11
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 10
7 Рубин Рубин 6 10
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 6 10
9 Урал Урал 6 7
10 Уфа Уфа 6 7
11 Ахмат Ахмат 6 7
12 Крылья Советов Крылья Советов 6 6
13 Динамо Москва Динамо Москва 6 5
14 Тамбов Тамбов 6 4
15 Сочи Сочи 6 3
16 Оренбург Оренбург 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов