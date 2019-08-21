Президент "Оренбурга" - о трансфере Сутормина за 50 тысяч рублей: "Ничего особенного здесь нет"

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев не считает резонансной информацию о сумме трансфера полузащитника Алексея Сутормина в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что сначала по такой цене "Рубин" купил игрока у "Оренбурга", а затем "Зенит" - у казанского клуба.

"Для нас хорошо, что в итоге он перешёл не в какую-то рядовую команду, а в клуб, который является чемпионом России. Для нас уже это является определённым имиджевым приобретением. Я думаю, что мы выровняем эту ситуацию за счёт будущего сотрудничества наших команд. Игрок имеет право уйти без выплаты компенсации. Ничего особенного здесь нет. Так уж договорились, чего теперь делать", - сказал Кияев.

Стоит отметить, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Сутормина в 3,5 миллиона евро.

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