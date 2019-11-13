Президент "Оренбурга" отреагировал на желание "Сочи" переманить тренера Федотова

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Президент "Оренбурга" отреагировал на желание "Сочи" переманить тренера Федотова

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев высказался по поводу заинтересованности "Сочи" в услугах главного тренера его команды Владимира Федотова.

"Относительно появившейся в ряде СМИ информации о главном тренере ФК "Оренбург" Владимире Федотове и его переходе в другой клуб, сообщаю, что на данный момент никаких предложений мы не получали, у Владимира Федотова действующий контракт.

Тренерский штаб ФК "Оренбург" отлично проявил себя, показывает хорошие результаты. Владимир Федотов доказал, что может эффективно решать поставленные задачи в условиях достаточно ограниченного бюджета, поэтому не исключаю возможности обращения в наш клуб и не только со стороны ФК "Сочи". В случае предметного предложения рассмотрим и обсудим его, но пока никакой информации по этому поводу у нас нет", - цитирует Кияева официальный сайт клуба.

Федотов возглавляет "Оренбург" с августа 2017 года. Под его руководством команда вышла из ФНЛ в РПЛ.

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