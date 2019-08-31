Президент "Оренбурга" ответил Евсееву на слова про "Газпром"

Теги оренбургуфавадим евсеев

Президент "Оренбурга" ответил Евсееву на слова про "Газпром"

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев раскритиковал наставника "Уфы" Вадима Евсеева за его заявление после очного матча между командами.

Напомним, что тренер сказал следующее: "Мы один "Газпром" обыграли до этого, второй "Газпром", дочерний, не смогли".

"Думаю, подобные выражения со стороны главного тренера Евсеева о том, что мы дочерний "Газпром", неприемлемы. Человек, видимо, не владеет информацией. Мы почти не имеем отношения к "Газпрому", помимо него у нас ещё пять учредителей", - сказал Кияев.

Напомним, что "Оренбург" в гостях взял верх над "Уфой" со счётом 2:1.

Не пропустите: "Зенит" арендовал белорусского защитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном" в 4-м туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" упустил победу над "Саутгемптоном" в 4-м туре АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 7 14
2 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
3 Ростов Ростов 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 7 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 7 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Оренбург Оренбург 8 5
15 Тамбов Тамбов 7 4
16 Сочи Сочи 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов