Президент "Оренбурга" ответил Евсееву на слова про "Газпром"

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев раскритиковал наставника "Уфы" Вадима Евсеева за его заявление после очного матча между командами.

Напомним, что тренер сказал следующее: "Мы один "Газпром" обыграли до этого, второй "Газпром", дочерний, не смогли".

"Думаю, подобные выражения со стороны главного тренера Евсеева о том, что мы дочерний "Газпром", неприемлемы. Человек, видимо, не владеет информацией. Мы почти не имеем отношения к "Газпрому", помимо него у нас ещё пять учредителей", - сказал Кияев.

Напомним, что "Оренбург" в гостях взял верх над "Уфой" со счётом 2:1.

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