Президент "Оренбурга" прокомментировал информацию о том, что Федотов может возглавить "Рубин"

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Президент "Оренбурга" прокомментировал информацию о том, что Федотов может возглавить "Рубин"

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев рассказал, что думает об информации о том, что главный тренер команды Владимир Федотов может возглавить "Рубин".

"Интерес "Рубина" к Федотову? Не знаю, слухи это или нет, но со мной никто не связывался по этому поводу. Хотя я и раньше говорил, что какие-то клубы заинтересованы в нашем тренере", - сказал Кияев.

После 17 туров РПЛ "Рубин" занимает 14 место в турнирной таблице. "Оренбург" располагается на 10 строчке.

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