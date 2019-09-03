Президент "Оренбурга": "Я недоволен только судейством Карасева в матче против "Зенита". По остальным играм претензий нет"

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Президент "Оренбурга": "Я недоволен только судейством Карасева в матче против "Зенита". По остальным играм претензий нет"

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев поделился мнением о претензиях клубов РПЛ к деятельности главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

"Я недоволен только судейством Карасева в матче против "Зенита". По остальным играм претензий нет. Нужно ли Егорова отправить в отставку? Не могу сказать.

По моему мнению, выводы необходимо делать по окончании сезона, а не после 8-ми туров", - заявил Кияев.

Отметим, что после восьми туров "Оренбург" занимает в РПЛ 15-е место.

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