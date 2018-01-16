Президент "Палермо": "Пасторе - лучший игрок, который был в моей команде, он - даже лучше Дибалы"

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Президент "Палермо": "Пасторе - лучший игрок, который был в моей команде, он - даже лучше Дибалы"Бывший президент итальянского "Палермо" Маурицио Дзамперини поставил полузащитника французского ПСЖ Хавьера Пасторе выше форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы.

"Пасторе - лучший игрок, который когда-либо был в моей команде, он - даже лучше Дибалы. Он является отличным полузащитником", - приводит слова клубного босса "розово-черных" El Mundo Deportivo.

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