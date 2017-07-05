Президент ПАОКа: "Мак переходит в наш клуб"

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Президент ПАОКа: "Мак переходит в наш клуб"

Президент и владелец греческого ПАОКа  Иван Саввиди заявил, что его клуб подпишет полузащитника "Зенита" Роберта Мака.

"Да, Мак переходит в ПАОК", – приводят слова Саввиди российские СМИ.

Ожидается, что греческий клуб арендует футболиста до лета 2018 года.

Стоит отметить 26-летний Мак выступал за ПАОК в течение трех лет до перехода в "Зенит".

Не пропустите: Мак покинул расположение "Зенита" на сборах. | http://soccernews.ru

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