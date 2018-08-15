Президент ПАОКа: "Спартак" получил по заслугам"

Президент греческого ПАОКа Иван Саввиди прокомментировал победу своей команды в двухматчевом противостоянии с московским "Спартаком" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов.

"Спартак" - это "Спартак". Клуб с огромной историей и возможностями. Очень непредсказуемая команда. До последних секунд было напряжение. Не важно, что было удаление. "Спартак" со своим иммунитетом и без трех игроков мог играть и добиваться результата.

Думаю, мы сломали характер "Спартака". При сорока тысячах болельщиков он должен был играть иначе. Не скажу, что всегда болел против него. Но в советские времена я был большим поклонником киевского "Динамо".

Сегодня "Спартак" получил по заслугам. Он очень некрасиво поступил после первой игры. Начали грязью обливать. Это не "Спартак"? Но "Спартак" поддержал эту идею", - цитирует Саввиди Спорт24.

Напомним, Каррера прокомментировал поражение "Спартака". | soccernews.ru