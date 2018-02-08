Президент парагвайского клуба имел интимную связь с игроком своего клуба
Президент "Рубио Нью" Антонио Гонсалес заявил, что у него была интимная связь с игроком клуба Бернардо Габриэлем, сообщает AS.
"Я буду честным. Бернадо выступал за "Рубио" два года. Он является особым человеком для меня. Габриэл это мой проблем. Он получал от меня невероятные привилегии. Я дал ему возможность ездить на Mercedes Benz, Land Cruiser Prado, Toyota Hilux", – сказал Гонсалес.
Не пропустите: Форвард "Вест Бромвича" обвиняется в расизме. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Снова в бой на "Бернабеу": "сливочные" принимают "Реал Сосьедад"
-
Матч тура в Бундеслиге: "Бавария" против "Шальке"
-
В такт со "Старой Синьорой": "Наполи" поборется за три очка с "Лацио"
-
ПСЖ против "Тулузы": "фиолетовые" – по факту, "Реал" – в уме
-
Третье свидание с "лисами": "Манчестер Сити" принимает "Лестер"
Лента новостей
-
СПАЛ – "Милан" - 0:4 (обзор)
-
Дебютный гол Шатова и хет-трик Смолова: "Краснодар" уничтожил "Хэбэй Чайна Форчун"
-
"Милан" в гостях разгромил СПАЛ
-
Макелеле поддержал Зидана
-
Матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" установил новый рекорд посещаемости
-
"Зенит" согласовал трансфер Оздоева
-
Почеттино: "Я очень рад победе над "Арсеналом"
-
Венгер прокомментировал поражение от "Тоттенхэма"
-
Чех установил личный антирекорд
-
"Спартак" готовит предложение по Набиуллину
-
Ройс появился на поле впервые за восемь месяцев
-
Дайер: "Мы доминировали над "Арсеналом" на протяжении всей игры"
-
Казахстан рассматривал вариант с приглашением Аллегри на пост тренера сборной
-
"Тоттенхэм" - "Арсенал" - 1:0 (обзор)
-
Триумф "шпор" в царстве Северного Лондона: "Тоттенхэм" побеждает "Арсенал"
-
Кейн вышел на второе место в списке бомбардиров северолондонского дерби
-
"Вильярреал" - "Алавес" - 1:2 (обзор)
-
"Вильярреал" на своем стадионе уступил "Алавесу"
-
"Барселона" и "Реал" контактируют с агентом де Брюйне
-
Паулу Феррейра отметил прогресс Головина