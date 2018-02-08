Президент парагвайского клуба имел интимную связь с игроком своем клуба
Президент "Рубио Нью" Антонио Гонсалес заявил, что у него была интимная связь с игроком клуба Бернардо Габриэлем, сообщает AS.
"Я буду честным. Бернадо выступал за "Рубио" два года. Он является особым человеком для меня. Габриэл это мой проблем. Он получал от меня невероятные привилегии. Я дал ему возможность ездить на Mercedes Benz, Land Cruiser Prado, Toyota Hilux", – сказал Гонсалес.
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