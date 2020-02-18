Президент "Порту" рассказал, что Касильяс намерен завершить профессиональную карьеру
Президент "Порту" Жорже Нуну Пинту да Кошта заявил, что вратарь команды Икер Касильяс намерен завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает O Jogo.
Ранее сообщалось, что Касильяс баллотируется в президенты Федерации футбола Испании.
Президент рассказал, что перед тем, как баллотироваться в президенты, Касильяс прибыл в Порту и сообщил о желании завершить профессиональную карьеру.
"Я был очень рад услышать о его новых планах. Он тронул меня. Я буду скучать по нему", - сказал да Кошта.
В течение карьеры 38-летний Касильяс выступал за "Реал" и "Порту". За сборную Испании он провёл 167 матчей и пропустил 94 гола.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14