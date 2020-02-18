Президент "Порту" рассказал, что Касильяс намерен завершить профессиональную карьеру

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Президент "Порту" рассказал, что Касильяс намерен завершить профессиональную карьеру

Президент "Порту" Жорже Нуну Пинту да Кошта заявил, что вратарь команды Икер Касильяс намерен завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщает O Jogo.

Ранее сообщалось, что Касильяс баллотируется в президенты Федерации футбола Испании.

Президент рассказал, что перед тем, как баллотироваться в президенты, Касильяс прибыл в Порту и сообщил о желании завершить профессиональную карьеру.

"Я был очень рад услышать о его новых планах. Он тронул меня. Я буду скучать по нему", - сказал да Кошта.

В течение карьеры 38-летний Касильяс выступал за "Реал" и "Порту". За сборную Испании он провёл 167 матчей и пропустил 94 гола.

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