Президент Португалии высказался о заражении Роналду коронавирусом
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза пожелал скорейшего выздоровления нападающему туринского "Ювентуса" и португальской национальной команды Криштиану Роналду, который заразился коронавирусом.
"Я желаю Роналду всего наилучшего. Я говорил с представителями Федерации футбола Португалии. У них есть все необходимое для ежедневных тестов. Футболисты прилетели из разных стран, поэтому за ними ведется контроль. Меня заверили, что больше никто из игроков не заражен", - приводит слова де Соузы A Bola.
Напомним, что из-за заражения 35-летний Роналду пропустит матч Лиги наций с командой Швеции, а также пропустит несколько ближайших поединков "Ювентуса".
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