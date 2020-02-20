Президент ПСЖ аль-Хелайфи обвиняется в совершении уголовных преступлений в Швейцарии

Прокуратура Швейцарии обвиняет президента ПСЖ Нассер аль-Хелайфи в совершении уголовных преступлений. Об этом сообщается в твиттере журналиста Дэвида Конна.

По данным источника, 46-летний президент из Катара предоставил "неоправданные преимущества" бывшему генеральному секретарю ФИФА Жерому Вальку, который обвиняется в получении взятки.

Кроме того, аль-Хелайфи подозревается в том, что он продавал права на трансляцию ЧМ-2018, 2022, 2026 и 2030 за взятку.

Функционер может воспользоваться дипломатической неприкосновенностью, чтобы уйти от расследования о взятке ФИФА. Однако швейцарской прокуратурой он все-таки был допрошен.

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