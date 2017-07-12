Президент ПСЖ: "Алвес - наше первое громкое подписание, будут и остальные"

Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи ответил на вопрос о возможной покупке его клубом форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

"Мбаппе? Я думаю, что мы не должны обсуждать наши трансферные дела с журналистами. Конечно, мы строим большие планы. Дани Алвес - это первое громкое подписание. Будут и остальные. Трансферное окно открыто до 31 августа. Мы работаем ", - цитирует президента парижан FootMercato.

Напомним, Дани Алвес рассказал, почему он выбрал ПСЖ. | soccernews.ru