Президент ПСЖ: "Будем готовы к "Реалу"

Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи высказался о жеребьевке 1/8 финала Лиги Чемпионов.

" Мы очень уважаем "Реал". Это будут две большие игры. Болельщики будут испытывать волшебные моменты футбола в Мадриде и на "Парк де Пренс". Как я уже говорил ранее, мы должны быть готовы играть против любой команды, и мы будем готовы ", - цитирует босса парижан FootMercato.

Напомним, букмекеры назвали фаворита в противостоянии "Реала" и ПСЖ. | soccernews.ru