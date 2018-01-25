Президент ПСЖ будет готов отпустить Неймара при одном условии

Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи будет готов отпустить форварда своей команды Неймара в мадридский "Реал" при одном условии.

Так, по сведениям Le 10 Sport, босс парижан сообщил 25-летнему бразильцу, что он пойдет на его продажу только в том случае, если нападающий поможет команде выиграть Лигу Чемпионов.

Напомним, Роналду остался недоволен слухами о Неймаре. | soccernews.ru