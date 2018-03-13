Президент ПСЖ дал первый комментарий по итогам встречи с Неймаром

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Президент ПСЖ дал первый комментарий по итогам встречи с НеймаромПрезидент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи дал первый комментарий по итогам своей встречи с форвардом своей команды Неймаром, которая случилась в Бразилии, где футболист продолжает восстанавливаться от своей травмы.

"Он - счастлив, очень мотивирован и полон энтузиазма вернуться как можно скорее. Он делает все возможное для этого. Мы надеемся, что в этом сезоне он снова сыграет в кубке и чемпионате", - цитирует Аль-Хелаифи Le 10 Sport.

Напомним, Неймар опасается, что ПСЖ откажется его продавать. | soccernews.ru

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