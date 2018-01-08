Президент ПСЖ: "Дибала нас не интересует"

Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи высказался о возможном подписании его клубом форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы.

" Правда заключается в том, что в серии А есть много хороших игроков, а не только Дибала. Когда нас он заинтересует, мы будем связываться с "Ювентусом". Президент "Юве" Андреа Аньелли - мой хороший друг, но могу вас заверить, что на данный момент Дибала не входит в трансферные планы ПСЖ ", - цитирует босса парижан le10sport.

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Ренн".