Президент ПСЖ готов потратить 150 миллионов евро на игрока "Барселоны"

Теги серхио бускетсбарселонапсжнассер ганим аль-хелаифи

Президент ПСЖ готов потратить 150 миллионов евро на игрока "Барселоны"Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи намерен нанести еще один серьезный удар по каталонской "Барселоне".

Так, по сведениям испанской прессы, ближайшим летом парижане будут готовы предпринять попытки подписать ключевого полузащитника "сине-гранатовых" Серхио Бускетса. За 29-летнего хавбека они могут выложить до 150-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бускетс забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи в 40 матчах за "Барселону".

Напомним, ПСЖ установил новый клубный рекорд по количеству голов за сезон. | soccernews.ru

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