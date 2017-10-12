Президент ПСЖ готов предложить Де Хеа солидный подписной бонус

Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи всерьез нацелился на голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Так, по информации le10sport, босс парижан готов будет предложить 26-летнему вратарю "красных дьяволов" бонус за подписание контракта с его клубом в размере 30-ти миллионов евро. Учитывая же высокую трансферную стоимость испанца, его переход может обойтись ПСЖ не менее чем в 100 миллионов евро.

Напомним, травмы в расположении своих сборных получили сразу пять игроков ПСЖ. | soccernews.ru