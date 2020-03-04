Президент ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом клуба

Теги псжкилиан мбаппенассер ганим аль-хелаифи

Президент ПСЖ готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом клуба

ПСЖ бросит все силы, чтобы удержать в команде форварда Килиана Мбаппе.

По сведениям Paris United, президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи хочет, чтобы Мбаппе остался в клубе как минимум до ЧМ-2022.

Отмечается, что ПСЖ будет блокировать любые предложения по игроку в летнее трансферное окно. Кроме того, парижане предложат Мбаппе новое соглашение, по которому он станет самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

В случае подписания контракта Мбаппе ждет большой бонус. Родители игрока одобряют шаги клуба, однако последнее слово будет за Мбаппе.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 27 голов и 15 ассистов в 31 игре.

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