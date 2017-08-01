Президент ПСЖ: "Хотел бы поговорить о Неймаре в другое время, сейчас он является игроком "Барселоны"

Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи высказался о возможном переходе в его клуб форварда каталонской "Барселоны" Неймара.

" Я думаю, что мы немного спешим. Сегодня Неймар является игроком "Барселоны". Посмотрим, что будет происходить с ним. Мы уважаем все контракты, подписанные другими клубами и игроками. Если честно, я предпочел бы не говорить об этом сейчас. Я надеюсь по говорить об этом в другое время. И я предпочел бы не давать какие- либо прогнозы ", - цитирует президента ПСЖ Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" не намерена включать в сделку по Неймару Ди Марию. | soccernews.ru