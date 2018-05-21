Президент ПСЖ исключил продажу Мбаппе

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Президент ПСЖ исключил продажу Мбаппе

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что не собирается расставаться с форвардом Килианом Мбаппе.

"Я не намерен отпускать Мбаппе, даже если вы заплатите мне за него один миллиард евро" - приводит слова президента Sportsmole.

В этом сезоне на счету Мбаппе 21 гол и 14 ассистов в 44 матчах.

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