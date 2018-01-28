Президент ПСЖ исключил продажу Неймара следующим летом

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Президент ПСЖ исключил продажу Неймара следующим летом

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи исключил, что следующим летом бразильский нападающий Неймар покинет клуб.

"Посмотрите, как он радуется на поле, он всем доволен в ПСЖ. Я общался с ним и его семьей, им всё нравится в Париже. Впереди у нас важнейшие матчи с "Реалом", все наши мысли связаны с ними. Неймар ни при каких обстоятельствах не уйдёт по окончании сезона" - цитирует Аль-Хелаифи Marca.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может согласиться на продажу Неймара в случае победы в Лиге Чемпионов. 

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