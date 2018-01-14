Президент ПСЖ исключил возможность продажи Неймара

Президент французского ПСЖ Нассер-Ганим Аль-Хелаифи исключил возможность продажи форварда своей команды Неймара.

Так, издание Le 10 Sport приводит следующий ответ клубного босса парижан на слухи, которые связывают 25-летнего бразильца с мадридским "Реалом" и английским "Манчестер Юнайтед": "Это невозможно".

В нынешнем сезоне Неймар забил 20 мячей и сделал 14 результативных передач в 22 матчах за ПСЖ.

Напомним, Перес рассматривает вариант с обменом Неймара на Роналду. | soccernews.ru