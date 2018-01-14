Президент ПСЖ исключил возможность продажи Неймара
Президент французского ПСЖ Нассер-Ганим Аль-Хелаифи исключил возможность продажи форварда своей команды Неймара.
Так, издание Le 10 Sport приводит следующий ответ клубного босса парижан на слухи, которые связывают 25-летнего бразильца с мадридским "Реалом" и английским "Манчестер Юнайтед": "Это невозможно".
В нынешнем сезоне Неймар забил 20 мячей и сделал 14 результативных передач в 22 матчах за ПСЖ.
Напомним, Перес рассматривает вариант с обменом Неймара на Роналду. | soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|22
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|2
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|22
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|Челси
|23
|47
|4
|Ливерпуль
|22
|44
|5
|Тоттенхэм
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|23
|39
|7
|Бернли
|23
|34
|8
|Лестер Сити
|23
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|9
|Эвертон
|23
|27
|10
|Уотфорд
|23
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|25
|12
|Кристал Пэлас
|23
|25
|13
|Борнмут
|23
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|Хаддерсфилд Таун
|23
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|23
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|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|23
|17
|Саутгемптон
|23
|21
|18
|Сток Сити
|22
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|Вест Бромвич Альбион
|23
|19
|20
|Суонси Сити
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|17