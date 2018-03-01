Президент ПСЖ: "Команда готова к "Реалу"
Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи высказался о предстоящем ответном матче своей команды против мадридского "Реала" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Это игра сезона для нас. Мы будем претендовать на 1/4 финала, потому что у нас есть команда, которая может обыграть "Реал"... Игра против "Мадрида" является самой важной для нас... Все готовы к этому матчу, каждый хочет принять участие в нем, выиграть и пройти дальше. Это самое важное. Мы готовы", - цитирует клубного босса парижан Le 10 Sport.
Напомним, об ответном матче ПСЖ и "Реала" также высказался Жюли. | soccernews.ru
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