Президент ПСЖ: "Команда готова к "Реалу"

Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи высказался о предстоящем ответном матче своей команды против мадридского "Реала" в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

" Это игра сезона для нас. Мы будем претендовать на 1/4 финала, потому что у нас есть команда, которая может обыграть "Реал"... Игра против "Мадрида" является самой важной для нас... Все готовы к этому матчу, каждый хочет принять участие в нем, выиграть и пройти дальше. Это самое важное. Мы готовы ", - цитирует клубного босса парижан Le 10 Sport.

Напомним, об ответном матче ПСЖ и "Реала" также высказался Жюли. | soccernews.ru