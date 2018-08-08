Президент ПСЖ: "Мбаппе - главный талант современного футбола"

Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи высказался о перспективах 19-летнего форварда своей команды Килиана Мбаппе стать лучшим игроком планеты.

"Самый большой талант в мире сегодня, и не только во Франции - это Килиан Мбаппе. Он - примерный футболист, он много работает, я уверен, что он однажды он выиграет "Золото мяч", - приводит слова клубного босса парижан ActuFoot.

Напомним, ПСЖ предложил своего игрока "Реалу". | soccernews.ru