Президент ПСЖ: "Мбаппе - главный талант современного футбола"

Теги псжнассер ганим аль-хелаификилиан мбаппезолотой мяч

Президент ПСЖ: "Мбаппе - главный талант современного футбола"Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи высказался о перспективах 19-летнего форварда своей команды Килиана Мбаппе стать лучшим игроком планеты.

"Самый большой талант в мире сегодня, и не только во Франции - это Килиан Мбаппе. Он - примерный футболист, он много работает, я уверен, что он однажды он выиграет "Золото мяч", - приводит слова клубного босса парижан ActuFoot.

Напомним,  ПСЖ предложил своего игрока "Реалу". | soccernews.ru

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