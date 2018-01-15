Президент ПСЖ мечтает подписать хавбека "Барселоны"

Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи мечтает подписать полузащитника каталонской "Барселоны" Серхио Бускетса.

Об этом, как информирует Le 10 Sport, сообщил бывший футбольный скаут Джонатан Бейлин . В частности, он заявил: "В центр поля Нассер мечтает заполучить Бускетса. Но после трансфера Неймара этот переход кажется действительно невозможным. Но так мы думали и о переходе бразильца ".