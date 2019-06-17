Президент ПСЖ: "На все 200% уверен, что Мбаппе останется в команде"
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи рассказал, что думает о будущем форварда команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.
"Он очень хочет, чтобы его вовлекали во все проекты клуба, он хочет расти вместе с ним.
Я ему рассказал о его обязанностях, он умный парень, все понял.
На все 200% уверен, что Мбаппе останется в ПСЖ. Я не отпущу этого безумца", - сказал аль-Хелайфи.
Ранее сообщалось, что во французском футболисте заинтересован "Реал".
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|Сент-Этьен
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|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27