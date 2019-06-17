Президент ПСЖ: "На все 200% уверен, что Мбаппе останется в команде"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи рассказал, что думает о будущем форварда команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.

"Он очень хочет, чтобы его вовлекали во все проекты клуба, он хочет расти вместе с ним.

Я ему рассказал о его обязанностях, он умный парень, все понял.

На все 200% уверен, что Мбаппе останется в ПСЖ. Я не отпущу этого безумца", - сказал аль-Хелайфи.

Ранее сообщалось, что во французском футболисте заинтересован "Реал".

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