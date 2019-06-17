Президент ПСЖ: "На все 200% уверен, что Мбаппе останется в команде"

Теги псжкилиан мбаппетрансферы

Президент ПСЖ: "На все 200% уверен, что Мбаппе останется в команде"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи рассказал, что думает о будущем форварда команды Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.

"Он очень хочет, чтобы его вовлекали во все проекты клуба, он хочет расти вместе с ним.

Я ему рассказал о его обязанностях, он умный парень, все понял.

На все 200% уверен, что Мбаппе останется в ПСЖ. Я не отпущу этого безумца", - сказал аль-Хелайфи.

Ранее сообщалось, что во французском футболисте заинтересован "Реал".

А еще: ПСЖ надеется этим летом приобрести Поля Погба| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

У Классона подозрение на разрыв крестообразных связок

У Классона подозрение на разрыв крестообразных связок

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 38 91
2 Лилль Лилль 38 75
3 Лион Лион 38 72
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 38 66
5 Марсель Марсель 38 61
6 Монпелье Монпелье 38 59
7 Ницца Ницца 38 56
8 Реймс Реймс 38 55
9 Ним Ним 38 53
10 Ренн Ренн 38 52
11 Страсбур Страсбур 38 49
12 Нант Нант 38 48
13 Анжер Анжер 38 46
14 Бордо Бордо 38 41
15 Амьен Амьен 38 38
16 Тулуза Тулуза 38 38
17 Монако Монако 38 36
18 Дижон Дижон 38 34
19 ФК Кан ФК Кан 38 33
20 Генгам Генгам 38 27
Полная таблица

топ-5 тегов