Президент ПСЖ: "Надеемся, Неймар будет готов к четвертьфиналу Лиги Чемпионов"

Теги неймарпсжнассер ганим аль-хелаифи

Президент ПСЖ: "Надеемся, Неймар будет готов к четвертьфиналу Лиги Чемпионов"Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи прокомментировал травму ведущего форварда своей команды Неймара.

"Операция? Это лучшее решение для Неймара, для клуба, для сборной Бразилии, для всех... Мы не могли откладывать операцию дальше. Надеемся, что Неймар будет готов к четвертьфиналу", - цитирует клубного босса парижан ActuFoot.

Напомним, ПСЖ одобрил операцию Неймара. | soccernews.ru

комментарии
Павел

Так Нассер Ганим Аль-Хелаифи намекнул на очень скорую продажу Неймара в мадридский Реал

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