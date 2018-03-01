Президент ПСЖ: "Надеемся, Неймар будет готов к четвертьфиналу Лиги Чемпионов"
Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи прокомментировал травму ведущего форварда своей команды Неймара.
"Операция? Это лучшее решение для Неймара, для клуба, для сборной Бразилии, для всех... Мы не могли откладывать операцию дальше. Надеемся, что Неймар будет готов к четвертьфиналу", - цитирует клубного босса парижан ActuFoot.
Напомним, ПСЖ одобрил операцию Неймара. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|71
|2
|Монако
|27
|57
|3
|Марсель
|27
|55
|4
|Лион
|27
|50
|5
|Монпелье
|27
|39
|6
|Нант
|27
|39
|7
|Ренн
|27
|38
|8
|Бордо
|27
|36
|9
|Ницца
|27
|36
|10
|Генгам
|27
|35
|11
|Дижон
|27
|35
|12
|Сент-Этьен
|27
|34
|13
|ФК Кан
|27
|32
|14
|Страсбур
|27
|31
|15
|Амьен
|27
|29
|16
|Тулуза
|27
|28
|17
|Анжер
|27
|28
|18
|Труа
|27
|28
|19
|Лилль
|27
|27
|20
|Метц
|27
|19