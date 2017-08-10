Президент ПСЖ находится в Мадриде, СМИ уже выделили три возможные причины его визита
Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи в настоящее время находится в Мадриде.
Испанские СМИ уже выделили три возможные причины визита босса парижан на Пиренеи. Первая - согласование трансфера голкипера "Атлетико" Яна Облака в свой клуб. Вторая - переговоры с "Реалом" по переходу в королевский клуб защитника "красно-синих" Тома Менье. Третья - согласование неурядиц с каталонской "Барселоной" по трансферу Неймара.
Напомним, ПСЖ близок к подписанию Мбаппе. | soccernews.ru
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