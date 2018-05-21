Президент ПСЖ: "Наказание от УЕФА будет для нас неожиданностью"

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Президент ПСЖ: "Наказание от УЕФА будет для нас неожиданностью"Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи высказался о возможных проблемах своего клуба из-за проблем с соответствием правилу финансового Fair Play.

"Действительно, УЕФА очень жестко относится к этим вопросам, но, честно говоря, наказание будет для нас очень неожиданным, незаконным и скандальным. Мы не сделали ничего плохого, мы уважаем правила. Всем известно, откуда берутся наши деньги, у нас нет долгов и у нас есть гарантии", - цитирует клубного босса парижан Don Balon.

Напомним, ПСЖ забил больше всех из топ-5 европейских лиг. | soccernews.ru

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