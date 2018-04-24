Президент ПСЖ намерен отомстить "Реалу" за возможные попытки подписать Неймара

Теги псжнеймарнассер ганим аль-хелаифиреал мадридкриштиану роналду

Президент ПСЖ намерен отомстить "Реалу" за возможные попытки подписать НеймараПрезидент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи готов нанести "удар" по второму испанскому гранду, информирует El Chiringuito.

Так, по сведениям источника, босс парижан будет готов сделать ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым игроком планеты, если королевский клуб предпримет попытки подписать ближайшим летом форварда его команды Неймара.

Напомним, Роналду уже заявил о готовности покинуть "Реал". | soccernews.ru

комментарии
ссс

с этим хуесосом лучше не шутить, он неймара так увёл

Ответить
Гена

Помню, помню- ты у меня в рот когда брал все про мою любовницу всоминал

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сборная свободных агентов лета 2018

Сборная свободных агентов лета 2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 34 40
15 Леганес 34 40
16 Эспаньол 34 39
17 Леванте 34 37
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов