Президент ПСЖ намерен отомстить "Реалу" за возможные попытки подписать Неймара
Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи готов нанести "удар" по второму испанскому гранду, информирует El Chiringuito.
Так, по сведениям источника, босс парижан будет готов сделать ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду самым высокооплачиваемым игроком планеты, если королевский клуб предпримет попытки подписать ближайшим летом форварда его команды Неймара.
Напомним, Роналду уже заявил о готовности покинуть "Реал". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|34
|72
|3
|Реал Мадрид
|33
|68
|4
|Валенсия
|34
|66
|5
|Бетис
|34
|56
|6
|Вильярреал
|33
|51
|7
|Хетафе
|34
|48
|8
|Севилья
|33
|48
|9
|Жирона
|34
|47
|10
|Сельта Виго
|34
|45
|11
|Реал Сосьедад
|34
|43
|12
|Эйбар
|34
|43
|13
|Алавес
|34
|41
|14
|Атлетик Бильбао
|34
|40
|15
|Леганес
|34
|40
|16
|Эспаньол
|34
|39
|17
|Леванте
|34
|37
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|34
|28
|19
|Лас Пальмас
|34
|21
|20
|Малага
|34
|20