Президент ПСЖ намерен приобрести долю в "Лидсе"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи недавно провел переговоры по вопросу о покупке доли в английском клубе "Лидс". Об этом сообщает The New York Times.

По данным источника, Аль-Хелайфи встречался с обладателем контрольного пакета акций клуба Андреа Радридзани. На данный момент переговоры находятся на продвинутой стадии.

В 2018 году Радридзани продал 10-процентную долю в "Лидсе" американской компании 49ers Enterprises.

Напомним, что Нассер Аль-Хелайфи является представителем катарского фонда Qatar Sports Investments. Сообщается, что в будущем фонд сможет полностью выкупить клуб.

В минувшем сезоне "Лидс" закончил на 3-м месте в чемпионшипе.

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