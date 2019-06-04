Президент ПСЖ намерен приобрести долю в "Лидсе"
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи недавно провел переговоры по вопросу о покупке доли в английском клубе "Лидс". Об этом сообщает The New York Times.
По данным источника, Аль-Хелайфи встречался с обладателем контрольного пакета акций клуба Андреа Радридзани. На данный момент переговоры находятся на продвинутой стадии.
В 2018 году Радридзани продал 10-процентную долю в "Лидсе" американской компании 49ers Enterprises.
Напомним, что Нассер Аль-Хелайфи является представителем катарского фонда Qatar Sports Investments. Сообщается, что в будущем фонд сможет полностью выкупить клуб.
В минувшем сезоне "Лидс" закончил на 3-м месте в чемпионшипе.
А еще: Президент ПСЖ заявил, что клуб не собирается продавать Неймара в "Барселону"| http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Лопетеги возглавил "Севилью"
-
"Краснодар" поддержал травмированного Газинского
-
1
Слуцкий: "Английская Премьер-лига - это самая крутая лига в мире"
-
Губернатор Нижегородской области заявил, что перед "Нижним Новгородом" стоит цель выйти в Премьер-лигу
-
Британский миллиардер готов купить "Ниццу" за 101 миллион евро
-
1
"Ливерпуль" предложил своему нападающему Дивоку Ориги новый контракт
-
Жоржиньо: "Если Сарри возглавит "Ювентус", болельщики "Наполи" разозлятся"
-
Сергей Иванов: "Не сомневаюсь, Гинер выкрутится и без Лиги чемпионов"
-
СМИ: Бекхэм хочет пригласить Суареса в MLS
-
7
Флорентино Перес выступает против идеи перехода Неймара в "Реал"
-
Адвокат Неймара: "Он добровольно придет в полицию, это решение давно был принято"
-
1
Два топ-клуба Китая сделали выгодное предложение Обамеянгу
-
Промес верит, что вернется в "Спартак"
-
1
Менье: "Матч с "Манчестер Юнайтед" - это вообще самая большая шутка в истории футбола"
-
Родригес высказался о слухах по поводу своего возможного ухода из "Реала"
-
Экс-тренер "Вердера" Скрипник возглавил луганскую "Зарю"
-
Президент ПСЖ намерен приобрести долю в "Лидсе"
-
Фернандеш может продолжить карьеру в "Парме"
-
Мещеряков: "Без Денисова и Михалика "Локомотив" бы не достиг результатов, которых мы добились"
-
Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасиловании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16