Президент ПСЖ назвал Неймара лучшим игроком в мире

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи высоко отозвался о нападающем своей команды Неймаре.

"Все знают Неймара. Это отличный игрок, лучший в мире" - цитирует Аль-Хелаифи Goal.com.

Стоит отметить, что президент ПСЖ сделал это заявление после разгромной победы над "Баварией" (3:0) в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором Неймар забил гол и сделал результативную передачу.

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