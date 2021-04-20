Президент ПСЖ назвал причину отказа клуба выступать в Суперлиге

Фото: твиттер RouteOneFootball/Автор неизвестен

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи сообщил, что клуб не собирается выступать в Европейской Суперлиге.

"Мы продолжим работать с УЕФА. ПСЖ твердо убежден, что футбол – спорт для всех. В этом вопросе я был последовательным с самого начала", – приводит слова Аль-Хелаифи журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Напомним, что в Суперлигу вошли "Реал", "Барселона", "Атлетико" (все - Испания), "Милан", "Ювентус", "Интер" (все - Италия), "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Манчестер Сити" (все - Англия). Старт турнира запланирован на август 2021 года.

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