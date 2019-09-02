Президент ПСЖ назвал сумму, за которую готов отпустить Неймара в другой клуб

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи продаст Неймара в другой клуб, если ему предложат около 300 миллионов евро. Об этом информирует AS.

"Неймар может покинуть ПСЖ, если за него предложат 300 миллионов евро", - сказал президент.

Руководство парижского клуба очень огорчает тот факт, что бразилец хочет покинуть команду.

Ранее сообщалось, что игрока может купить "Барселона", однако каталонцы не смогли предложить удовлетворяющую ПСЖ сумму за трансфер форварда.

Напомним, Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро. Контракт игрока рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: ПСЖ пытается защитить Неймара от гнева фанатов| http://soccernews.ru