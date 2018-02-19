Президент ПСЖ назвал условие, при котором будет готов отпустить Неймара в "Реал"

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Президент ПСЖ назвал условие, при котором будет готов отпустить Неймара в "Реал"Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи назвал условие, при котором он будет готов отпустить ведущего форварда своей команды Неймара в мадридский "Реал".

Так, по сведениям испанской прессы, клубный босс парижан сообщил 26-летнему бразильцу, что вполне сможет с ним расстаться уже ближайшим летом, если тот поможет его клубу в нынешнем сезоне выиграть Лигу Чемпионов.

Напомним, девушка Неймара начала углубленно изучать испанский язык. | soccernews.ru

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