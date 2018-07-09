Президент ПСЖ не отпускает Рабьо

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не намерен отпускать в другой клуб полузащитника Адриана Рабьо.

Как сообщает El Mundo Deportivo, катарский функционер хочет сохранить хавбека в команде, несмотря на то, что его контракт с парижанами истекает летом 2019 года.

Напомним, что на Рабьо претендуют "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Барселона".

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