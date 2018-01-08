Президент ПСЖ не выполнил свое громкое обещание, сделанное при подписании Неймара

Президент французского ПСЖ Нассер Ганим Эль-Хелаифи не выполнил свое громкое обещание, сделанное им форварду своей команды Неймару.

Так, по сведениям sport.es, летом прошлого года босс парижан заверил 25-летнего нападающего, что он подпишет в свою команду тогда еще полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Напомним, сегодня Коутиньо подписал контракт с "Барселоной". | soccernews.ru