Президент ПСЖ недоволен судейством в матче с "Реалом"

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Президент ПСЖ недоволен судейством в матче с "Реалом"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи подверг критике работу судейской бригады в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

"Результат несправедлив. Думаю, во втором тайме мы играли лучше, у нас были голевые моменты, но мы совершили ошибки. У Мбаппе зафиксировали офсайд, хотя его не было. Ошибки судьи дорого обошлись нам. Судья помогал "Реалу". Теперь нужно думать об ответном матче" - цитирует Аль-Хелаифи Football Espana.

Напомним, что "Реал" обыграл ПСЖ со счётом 3:1, забив два гола в заключительном отрезке матча. 

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