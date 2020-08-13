Президент ПСЖ: "Неймар и Мбаппе никогда не уйдут из клуба"
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи сделал громкое заявление о будущем двух главных звёзд команды - Неймара и Килиана Мбаппе.
"Неймар и Мбаппе - одни из лучших футболистов мира. Оба игрока останутся, они никогда не уйдут из клуба", - цитирует Аль-Хелаифи RMC Sport.
Напомним, что бразилец и француз присоединились к ПСЖ летом 2017 года. Контракты обоих истекают по окончании сезона 2021/22.
21-летний Мбаппе в составе парижан забил 90 мячей и сделал 51 ассист с 122 играх.
28-летний Неймар отличился 70 голами и 40 результативными передачами в 83 матчах.
Не пропустите: Тухель прокомментировал выход ПСЖ в полуфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Стали известны сроки восстановления Кокорина
-
"Ювентус" интересуется защитником "Аталанты"
-
Мануэл Фернандеш высказался о тренерских методах Сёмина
-
"Наполи" сделал "Реалу" предложение по Регилону
-
Новичок "Спартака" Урунов похвастался покупками спустя 8 дней после перехода в московский клуб
-
Официально: Райкович стал игроком "Локомотива"
-
Озил не собирается уходить из "Арсенала"
-
"Локомотив" презентовал третью форму на этот сезон
-
Президент ПСЖ: "Неймар и Мбаппе никогда не уйдут из клуба"
-
Мануэл Фернандеш рассказал, с какими словами у него ассоциируется президент России Путин
-
"Ювентус" предлагал "Барселоне" купить Роналду
-
Фаусто Вера отреагировал на интерес со стороны ЦСКА
-
А все могло бы быть по-другому: "Аталанта" пропускает 2 гола в концовке и отдает ПСЖ путевку в полуфинал ЛЧ
-
1
Куртуа сменил игровой номер в "Реале"
-
Фанаты "Валенсии" устроили акцию протеста против владельца клуба
-
Неймар повторил достижение Месси по обводкам в одном матче ЛЧ
-
"Ливерпуль" презентовал новую гостевую форму
-
1
Туран рассказал, кто считает Роналду лучшим игроком мира
-
ПСЖ вплотную приблизился к историческому рекорду "Реала"
-
Тьяго Алькантара выбирает между "Манчестер Сити" и ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13