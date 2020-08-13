Президент ПСЖ: "Неймар и Мбаппе никогда не уйдут из клуба"

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Президент ПСЖ: "Неймар и Мбаппе никогда не уйдут из клуба"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи сделал громкое заявление о будущем двух главных звёзд команды - Неймара и Килиана Мбаппе.

"Неймар и Мбаппе - одни из лучших футболистов мира. Оба игрока останутся, они никогда не уйдут из клуба",  - цитирует Аль-Хелаифи RMC Sport.

Напомним, что бразилец и француз присоединились к ПСЖ летом 2017 года. Контракты обоих истекают по окончании сезона 2021/22.

21-летний Мбаппе в составе парижан забил 90 мячей и сделал 51 ассист с 122 играх.

28-летний Неймар отличился 70 голами и 40 результативными передачами в 83 матчах.

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