Президент ПСЖ: "Неймар и Мбаппе останутся у нас навсегда"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал выход команды в 1/4 финала Лиги Чемпионов. Напомним, они оказались сильнее "Барселоны", которую одолели в двухматчевом противостоянии (4:1 в гостях и 1:1 дома).

"Выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов – это действительно повод для гордости. Я уже забыл, про тот ужас, который был четыре года назад (тогда "Барселона" смогла совершить невероятный камбэк и выбить ПСЖ и еврокубка).

Мы великолепно сыграли и прошли великую "Барселону". Мы счастливы.

Неймар и Мбаппе – игроки ПСЖ. Они останутся игроками нашей команды навсегда", – заявил Аль-Хелайфи в интервью RMC Sport.

Контракты обоих футболистов заканчиваются летом следующего года. Клуб ведет переговоры о продлении соглашений с игроками.