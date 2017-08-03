Президент ПСЖ: "Неймар - один из лучших игроков в современном футболе"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход в клуб бразильского нападающего Неймара.

"С гордостью и большой радостью приветствуем Неймара в Париже. Он является одним из лучших игроков в современном футболе. Неймар стал великим футболистом благодаря силе своего характера. Он несет в себе позитивную энергию. Уверен, что наш клуб приближается к реализации наших самых больших желаний", - приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт клуба.

Напомним, что 25-летний Неймар обошелся ПСЖ в 222 миллиона евро.

Не пропустите: Неймар: "Меня покорили амбиции ПСЖ". | http://soccernews.ru