Президент ПСЖ: "Неймар устал от слухов"

Теги псжнеймарнассер ганим аль-хелаифи

Президент ПСЖ: "Неймар устал от слухов"Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи исключил уход ключевого форварда своей команды Неймара из клуба.

"Неймар устал от появляющихся слухов о своем будущем. Их источником являются испанские СМИ. Если они так думают, то это хуже для них самих", - приводит слова клубного босса парижан El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" не будет покупать Неймара этим летом. | soccernews.ru

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