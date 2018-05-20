Президент ПСЖ: "Неймар устал от слухов"

Президент ПСЖ Нассер Ганим Аль-Хелаифи исключил уход ключевого форварда своей команды Неймара из клуба.

" Неймар устал от появляющихся слухов о своем будущем. Их источником являются испанские СМИ. Если они так думают, то это хуже для них самих ", - приводит слова клубного босса парижан El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" не будет покупать Неймара этим летом. | soccernews.ru