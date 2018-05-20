Президент ПСЖ: "Ничто и никто не может быть больше, чем клуб: ни тренер, ни футболисты"

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Президент ПСЖ: "Ничто и никто не может быть больше, чем клуб: ни тренер, ни футболисты"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что самое важное - это клуб.

"Ничто и никто не может быть больше, чем клуб: ни тренер, ни футболисты. Клуб всегда на первом месте. Если кто-то не принимает это и не счастлив, то он уходит.

Каждый должен приложить все усилия и сделать максимум для ПСЖ. Мы завоевали 19 трофеев. Это огромное количество, но нас все еще много критикуют" - приводит слова Аль-Хелаифи Goal.com.

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