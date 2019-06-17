Президент ПСЖ: "Никто не заставлял Неймара переходить в наш клуб"

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассказал, какие у него требования к футболистам команды.

"Отныне я не желаю видеть в команде звезд - в худшем понимании этого слова. Теперь мы будет подписывать образцовых футболистов. Мне хочется, чтобы футболисты гордились клубом и выкладывались на полную. С игроками, которые этого не понимают, мы будем общаться. Разумеется, есть контракты и мы должны их уважать, однако клуб превыше всего.

Неймар? Никто не заставлял его переходить в наш клуб. Он сам принял это решение", - приводит слова президента France Football.

Напомним, что Неймар перебрался в ПСЖ в 2017 году. Его трансфер обошелся клубу в 222 миллиона евро.

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